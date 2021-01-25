На «тарифному» мітингу у Вінниці збирають підписи під зверненням до влади

У Вінниці на площі перед міською радою проходить мітинг, учасники якого вимагають справедливих цін на енергоносії.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На мітинг протесту під гаслом «Ні тарифному геноциду!», організованому ГО «Голос народу», зібралося близького 200 осіб, здебільшого – люди літнього віку. Учасники акції висловлюють обурення непрозорими механізмами формування тарифів на газ та електроенергію.

Мітингарі також називають заходи, вжиті урядом для зменшення тарифів на газ, «гасінням пожежі в ручному режимі», які можуть бути скасовані у будь-який момент. Тому вимагають справедливих цін на енергоносії, які враховують вітчизняні реалії.

У ході зібрання організатори акції збирають підписи громадян під зверненням до влади з вимогою встановлення економічно обгрунтованих тарифів на газ та електроенергію.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 18 січня 2021 року ухвалив рішення, яким знизив граничну ціну на газ до 6,99 грн за кубометр. Якщо постачальники відмовлятимуться постачати газ населенню за такою ціною, їхні споживачі переходитимуть до постачальника "останньої надії" - НАК "Нафтогаз України".

«Тарифний майдан» біля Вінницької міської ради / Фото: Олександр Лапін, Укрінформ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 19 січня встановила граничний тариф на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Погоджувальній раді голів депутатських фракцій і груп та парламентських комітетів заявив, що уряд спільно з енергетичним регулятором, народними депутатами, постачальниками газу протягом найближчого часу підготує основу для річного тарифу газопостачальників.