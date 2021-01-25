«Тарифні протести» на Буковині: люди перекрили дві траси та пікетують ОДА

У селах Оршівці та Берегомет, що в Кіцманському районі Чернівецької області, кілька десятків невдоволених високими тарифами людей перекрили трасу національного значення. Ще близько сотні протестувальників пікетують Чернівецьку обласну адміністрацію з тими ж вимогами.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в пресслужбі патрульної поліції Чернівецької області.

"Об 11:15 у селі Оршівці, на автодорозі Н-10, 204 км (Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига) близько 20 людей перекрили дорогу. Вони безперервно рухаються по пішохідному переходу", - йдеться у повідомленні.

Пікет будівлі Чернівецької ОДА / Фото: Віталій Олійник, Укрінформ

Люди невдоволені високими цінами на газ та світло. Пізніше у поліції повідомили про перекриття ще однієї траси національного значення у селі Берегомет Кіцманського району. Близько 50 людей безперервно рухаються пішохідним переходом, вимагаючи знизити тарифи.

Водночас, близько сотні протестувальників пікетують будівлю Чернівецької обласної державної адміністрації з вимогами знизити тарифи на комунальні послуги та передати газові мережі громадам.

Люди кажуть, що не хочуть тимчасової милостині та вимагають встановити доступні тарифи на комунальні послуги. Організатори закликають людей перекривати дороги на знак протесту.

Пікетувальники тримають у руках плакати з написами: "Ні тарифному геноциду", "Не плати, бо вб'є", "Ми не згідні на -30%" тощо.

Люди підписали звернення до президента, а також закликали, щоб до них вийшли голова Чернівецької облдержадміністрації та голова Чернівецької обласної ради.

Як повідомляв Укрінформ, 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів. У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Херсонщині, Буковині, Прикарпатті, Чернігівщині.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 11 січня інформував про те, що Кабінет Міністрів напрацював два підходи, які дозволять знизити ціну на газ для населення.

12 січня Шмигаль заявив, що Кабмін, зокрема, запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб. м.

У понеділок, 18 січня, Кабмін на позачерговому засіданні встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр. За словами Шмигаля, це означає зниження сум у платіжках на понад 30%.

Також уряд встановив граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Крім того, Шмигаль заявив, що українці, у яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня.