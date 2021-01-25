На Львівщині оголосили результати виборів голови Мурованської ТГ

Учора, 24 січня, відбулися повторні вибори Мурованського сільського голови. Найбільшу підтримку з-поміж восьми зареєстрованих кандидатів отримав самовисуванець, безпартійний Богдан Свистун - секретар виконавчого комітету Мурованської сільської ради.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

«За попередніми даними, за Богдана Свистуна віддали свої голоси 2269 виборців - це 58% з тих, що взяли участь у голосуванні (3913)», - повідомила начальниця відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Львівської облдержадміністрації Зоряна Павлів.

Свистун Богдан Ігорович народився 28 січня 1981 року, громадянин України, освіта вища, безпартійний, секретар виконавчого комітету Мурованської сільської ради, проживає в селі Муроване Львівського району Львівської області, самовисування.

Друге та третє місця на повторних виборах посіли: самовисуванка, член ПП "Європейська солідарність" Марія Вертас (878 голосів, 22,4%) і самовисуванець, безпартійний Тарас Кіцак (393, 10%).

Явка склала 54,2%. Всього на день виборів у Мурованській сільській громаді до списків виборців було включено 7220 виборців.

На місцевих виборах 25 жовтня 2020 року сільська ТВК визнала Зіновія Петруха особою, обраною Мурованським сільським головою, але у зв'язку з його смертю 31 жовтня 2020 року, були призначені повторні вибори.

Виборчий процес повторних виборів тривав з 5 грудня 2020 року.