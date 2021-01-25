У Конотопі на виборах мера перемагає Семеніхін - ЧЕСНО

У Конотопі, де 24 січня відбулися повторні вибори міського голови, станом на ранок всі дільничні комісії, крім однієї, здали документи до тервиборчкому.

За попередніми підрахунками ТВК, перемагає представник “Свободи” Артем Семеніхін.

Про це повідомляє рух ЧЕСНО, передає Укрінформ.

"Станом на 7.40 всі дільниці, окрім однієї, яка уточнює протоколи, вже здали свої документи до ТВК. За підрахунками ТВК, перемагає представник “Свободи” Артем Семеніхін, який вже заявив про свою перемогу на виборах", - йдеться у публікації.

Явка у день голосування становила 30,8% (18 516).

Семеніхіна вже обирали міським головою Конотопа у 2015 році. Але він не мав підтримки більшості депутатського корпусу, і його усували з посади двома третинами голосів. Семеніхін поновлювався на посаді після рішення суду.

Наразі “Свобода” має в міськраді 11 з 38 мандатів, ОПЗЖ - 8, “Слуга народу” - 6, “За майбутнє” - 5 і по 4 - ЄС і “Батьківщина”.

Як повідомлялося, повторні вибори у Конотопі були призначені через смерть Олександра Лугового, який на виборах 25 жовтня 2020 року був обраний міським головою Конотопа. Луговий балотувався як самовисуванець і набрав 37% голосів. Він помер від ускладнень COVID-19 15 листопада.

Семеніхін на жовтневих виборах посів друге місце.

Фото: ЦЕНЗОР. Нет