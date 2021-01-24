На виборах мера Конотопа явка ледь перевищила 30% - ЧЕСНО

У виборах міського голови Конотопа взяли участь 18 516 осіб, таким чином явка становила 30,8%.

Про це у Фейсбуку повідомляє рух ЧЕСНО, передає Укрінформ.

Спостерігачі також поділилися враженнями з деяких виборчих дільниць. Зокрема, в одній зі шкіл Конотопа, де розміщена дільниця, протікав дах. "Сніг тане через відлигу. Ставлять відра. Це точно одне з тих питань, яке новообраному меру доведеться вирішувати разом з радою", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначають спостерігачі, сьогодні Конотопом було вкрай складно пересуватися, бо дороги не почищені.

"У місті, де обраний громадою мер помер від коронавірусу, не на всіх дільницях були термометри. І при цьому були кабінки для виборців із підвищеною температурою", - вказують спостерігачі.

Як повідомлялося, до участі у повторних виборах міського голови Конотопа зголосилися сім кандидатів. П'ятеро з них зареєструвалися як самовисуванці, хоча до того належали до різних партій, ще двоє - від партії "Пропозиція" та ВО "Свобода".

Серед кандидатів - колишній міський голова (2015-2020 рр.) "свободівець" Артем Семеніхін.

Повторні вибори були призначені через смерть Олександра Лугового, який на виборах 25 жовтня був обраний міським головою Конотопа. У мери Луговий балотувався як самовисуванець і набрав 37% голосів. Він помер від ускладнень COVID-19 15 листопада.