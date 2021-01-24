На 13.00 явка на виборах мера у Конотопі становила менш як 15%

На 13.00 явка на виборах міського голови Конотопа становила менше як 15%.

Про це повідомляє рух ЧЕСНО на сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Явка на 13:00 годину по Конотопу - 14,35%. На даний момент було 7 порушень - складено протоколи", - йдеться в повідомленні.

На одній з дільниць п'яний виборець порвав бюлетень, поліція зафіксувала порушення.

На повторних виборах на посаду міського голови Конотопа висувається сім кандидатів. П'ятеро з них зареєструвалися як самовисуванці, хоча до того належали до різних партій. Є по одному кандидату від партій Пропозиція та ВО "Свобода".

Серед кандидатів є колишній міський голова, свободівець Артем Семеніхін (2015-2020).

Повторні вибори були призначені через смерть Олександра Лугового, який на виборах 25 жовтня був обраний міським головою Конотопа. У мери Луговий балотувався як самовисуванець і набрав 37% голосів. Помер від ускладнень COVID-19 15 листопада.