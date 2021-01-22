Понад 3300 пам’яток Львівщини та Харківщини внесли до Держреєстру

Понад 3300 пам’яток Львівщини та Харківщини внесли до Держреєстру

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Укрінформ
Міністерство культури та інформаційної політики України занесло до Державного реєстру нерухомих пам’яток України 3307 пам’яток культурної спадщини у Львівській та Харківській областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

«Серед пам’яток «Комплекс палацу Семенських-Левицьких» по вул. Пекарській, 19 у м. Львові, збудований за проектом архітектора Ф. Баумана на замовлення графа Костянтина Семенського, посла Галицьких штатів, дідича містечка Магерова; «Прибутковий будинок архітектора Юзефа Сосновського» по вул. Генерала Чупринки, 52 у м. Львові, збудований в псевдоготичному стилі з елементами венеційської готики; «Комплекс монастиря Францисканок» по вул. Лисенка, 41- 45 у м. Львові, збудований за проектом відомого архітектора Юліана Захаревича; «Будинок інституту, в якому працювали В. Я. Данилевський і Є. К. Приходькова» по вул. Алчевських, 10 у м. Харкові; «Пам'ятний знак українському письменнику М. Хвильовому» по вул. Пушкінській, 87 у м. Харкові», - ідеться в повідомленні.

Комплекс монастиря Францисканок по вул. Лисенка, 41-45 у м. Львові

«Прибутковий будинок архітектора Юзефа Сосоновського» по вул. Генерала Чупринки, 52 у м. Львові

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Як зазначається, пам’ятки занесено МКІП на підставі Закону України «Про охорону культурної спадщини» наказами від 14 січня та від 18 січня 2021 року.

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