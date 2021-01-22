Отруєння сірих журавлів: в Асканії-Новій можуть загинути всі молоді птахи

Випадків масових потруєнь багато, порушень правил поводження з хімікатами – ще більше і загибель сірих журавлів на Херсонщині змушує по-новому поглянути на проблему.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написала голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька.

«Зараз ведеться розслідування і встановлюються причетні до злочину. Фахівці Держпродспоживслужби будуть робити все можливе для їх встановлення в рамках своєї компетенції. Але питання значно глибше. Випадків масових потруєнь багато, порушень правил поводження з хімікатами – ще більше. Не всі вони такі гучні, як ситуація в Асканії-Нова. Можливо саме цей випадок допоможе по-новому поглянути на проблему? Адже такі ситуації недопустимі», - написала Магалецька.

Вона зазначила, що кількість померлих птахів збільшується, адже птахи помирають не одразу, а через декілька днів у муках. Окрім того, за словами фахівців, скоріш за все загине весь молодняк, який залишився без лідерів журавлиної зграї.

Як вона зазначила, фахівці ДПСС встановили, що птахи отруїлися. Це не хвороба і не вірус. В їх внутрішніх органах та м’язах знайшли фосфід цинку, нітратів, нітритів, натрію хлористого, у межах гранично допустимих концентрацій. Тобто причина - хімікати від агропідприємств.

«Є дві версії: Перша. Це наслідки боротьби із гризунами на полях.

Друга. Це безвідповідальний підхід до утилізації протруєного зерна. Його могли просто викинути на поле», - зазначила Владислава Магалецька.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсонській ОДА створили робочу групу для з’ясування причини загибелі червонокнижних журавлів з заповідника «Асканія – Нова». Досі не встановлено поле, на якому могли отруїтися сірі журавлі та від якої речовини вони загинули. Фахівці Державної екологічної інспекції Південного округу розпочали 18 січня перевірку агропідприємства, на полі якого виявили протруєне зерно. Перевірятимуть і інші агропідприємства, що увійшли у зону, визначену фахівцями заповідника, – де могли харчуватися загиблі червонокнижні журавлі.