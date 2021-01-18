На Херсонщині екоінспектори перевіряють агрофірму через загибель сірих журавлів

На Херсонщині через загибель сірих журавлів із Біосферного заповідника ім. Фальц-Фейна "Асканія-Нова" фахівці Державної екологічної інспекції Південного округу розпочали 18 січня перевірку агропідприємства, на полі якого виявили протруєне зерно.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив заступник начальника відділу державного екологічного нагляду (контролю) тваринного світу та біоресурсів Державної екологічної інспекції Південного округу Сергій Карловець.

«Станом на сьогодні на 8 ранку фахівцями екологічної інспекції Південного округу було зроблено виїзд за місцем реєстрації даного підприємства», - зазначив Карловець.

Він підтвердив інформацію, що йдеться про ТОВ «ЮТС-Агропродукт», і що екоінспектори виїхали за фактичною адресою підприємства у Бериславський район. Працюють фахівці трьох відділів.

Як зазначив Карловець, 18 січня на 16-ту годину заплановане чергове засідання робочої групи, створеної в ОДА для з’ясування причин масової загибелі птахів.

Щодо агропідприємства, яке перевіряють, то саме на полі (поблизу заповідника), яке воно орендує, трактор розкидав зерно, оброблене хімікатами. Проте, як наголосив Карловець, перевірятимуть і інші агропідприємства, що увійшли у зону, визначену фахівцями заповідника, – де могли харчуватися загиблі червонокнижні журавлі. «У мене та в інших учасників робочої групи є перелік користувачів земельних ділянок», - сказав заступник начальника відділу.

Він підкреслив, що позапланові перевірки продовжаться - до екоінспекції звертається багато громадян, обурених тим, що сталося, які готують необхідні для проведення таких перевірок звернення.

Як повідомляв Укрінформ, досі не встановлено поле, на якому могли отруїтися сірі журавлі з Біосферного заповідника ім. Фальц-Фейна «Асканія-Нова» на Херсонщині, та від якої речовини вони загинули. Наразі відомо, що птахи літали на харчування у трьох напрямках в радіусі 40 км від території заповідника – саме тут і вестимуть пошук.

Червонокнижні сірі журавлі на Херсонщині продовжують гинути, може зникнути вся зграя – станом на 15 січня загинуло 208 журавлів. На думку вчених, постраждали птахи, які прилітають на територію заповідника із північних широт.