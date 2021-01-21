На власника згорілого будинку для літніх оформлені кілька таких закладів

На власника незаконного будинку для людей похилого віку в Харкові, де сьогодні сталася пожежа і загинуло 15 осіб, зареєстровано ще чотири такі заклади.

Про це сказав на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За моєю інформацією, за цим же суб'єктом, Акопяновим, є ще чотири такі об'єкти. Говорили, що поруч розташований ще так званий диспансер для наркозалежних. Наскільки це правда - прошу з'ясувати правоохоронні органи", - сказав Терехов.

Він також зазначив, що житлова площа будинку для людей похилого віку становила всього 115,2 кв.м.

З завтрашнього дня секретар міськради анонсував "тотальну перевірку" на предмет виявлення таких об'єктів, які працюють без необхідних дозволів.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня в Харкові на вул.Нижня Гіївська, 150Б у двоповерховому житловому будинку, який був переобладнаний під будинок для людей похилого віку, виникла пожежа на другому поверсі. У будинку знайшли тіла 15 осіб, п'ятьох постраждалих госпіталізовано. Всього в приватному двоповерховому будинку під час пожежі, за наявною інформацією, перебувало 35 осіб.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про скликання позачергового засідання в зв'язку з пожежею.

За даними Харківської ОДА, будинок для людей похилого віку, де сталася трагедія, не значиться в жодному реєстрі.