На Львівщині рятують оборонну фортецю, яку бізнес хоче перетворити на піщаний кар’єр

На Львівщині захисники історичної спадщини та представники влади відстоюють Миколаївську оборонну фортецю, як культурну пам'ятку, щоб не дати бізнесменам перетворити її на кар'єр з видобування піску.

Як передає Укрінформ із посиланням на сайт Львівської облдержадміністрації, напередодні, 20 січня, відбулася позачергова нарада членів консультативної ради, яка діє при департаменті архітектури та розвитку містобудування ОДА.

Архітектори, пам’яткоохоронці та експерти з галузі культури зустрілися, аби відреагувати на ситуацію щодо Миколаївської фортеці, частину якої вже кілька років різні зацікавлені особи намагаються перетворити на піщаний кар’єр.

Йдеться про пам’ятку історії місцевого значення №2967 Лв, комплекс оборонних укріплень, створений у 1910-1914 роках ХХ ст. на території сучасного Миколаєва на Львівщині, для захисту переправи через Дністер. Також фортеця прикривала дорогу на Львів. У 1919 році підрозділи УГА на укріпленнях Миколаївської фортеці стримували наступ польських підрозділів, а до кінця 1954 року тут були дві криївки УПА.

Як зазначають у ЛОДА, у 2019 році на замовлення Миколаївської районної ради науковці виготовили облікову документацію на цю пам’ятку, надіслали до Міністерства культури, проте відповіді не отримали.

Днями до департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА надійшов лист за підписом одного із заступників міністра культури.

"В ньому (листі - ред.) йдеться про те, щоб внести миколаївську фортецю як об’єкт культурної спадщини у перелік пам’яток культурної спадщини області - відповідно до рішення експертної ради Міністерства культури та інформаційної політики - відповідно до нової документації, яку в департаменті не бачили", - зазначає пресслужба ЛОДА.

Проблема в тому, що нову документацію розробило комунальне підприємство ЛОР «Реставрація замків і палаців Львівщини» на замовлення приватної структури, пояснює доцент Львівської політехніки, член консультативної ради Василь Петрик. За його словами, замовник має намір облаштувати тут піщаний кар’єр.

«Це об’єкти групи “Лиса гора”, залізобетонні споруди, бліндажі, підземні ходи, печери, викопані в піскових скелях Миколаєва. На всі ці об’єкти є вже виготовлена належним чином облікова документація, яку ще 2019 року подали у Мінкульт після затвердження на консультативній раді. Донині ці матеріали не розглянуті, і пам’ятка не внесена до держреєстру», – наголосив Петрик.

У ЛОДА хочуть заслухати звіт КП ЛОР «Реставрація замків і палаців Львівщини» та ініціювати детальний аудит комунального підприємства, а також повторно звернутися до Мінкультури.

Варто зазначити, що Миколаївська фортеця від 2017 року є пам’яткою історії місцевого значення і має свій охоронний номер. Громада Миколаєва має намір зберегти її і розвивати, створивши історико-культурний парк “Фортеця Миколаїв”.

Фото: Локальна історія