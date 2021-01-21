У Харкові залишився без тепла житломасив «Павлове поле»

Житловий масив "Павлове поле", що у центральному Шевченківському районі Харкова, залишився без тепла через ремонтні роботи, але ситуація є керованою.

Про це сказав журналістам секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, повідомляє Укрінформ.

"Ситуація з опаленням на Павловому Полі складна, але керована. Робота з відновлення теплопостачання у будинках харків'ян проводиться цілодобово", - зазначив Терехов.

За його словами, аварійна ситуація виникла через неякісну підготовку КП "Харківські теплові мережі" до опалювального сезону.

"Підбиваючи підсумки фінансування минулого року, можу сказати, що на "Харківські теплові мережі" було виділено безпрецедентні суми. Це близько 3 млрд грн - з міського бюджету та Світового банку. Але підприємство стало своєрідною "чорною дірою". Тому на апаратній нараді я ретельно розбирався і сам виїжджав на цю котельню. Можу вам сказати, що ситуація не з легких, але ми цю проблему усунемо. Новий кризовий менеджер, який буде призначений на це підприємство, з нашою допомогою цю ситуацію повністю вирівняє", - додав Терехов.

За його словами, новий генеральний директор КП "Харківські теплові мережі" буде представлений найближчим часом: "Це буде грамотний керівник з великим досвідом виведення підприємств із кризових ситуацій".

Кореспонденту Укрінформу в відділі публічної інформації КП "Харківські теплові мережі" на запитання, скільки будинків залишилися без тепла на території масиву, де мешкає понад 70 тис. осіб, телефоном відповили, що "не мають інформації" та порадили "дізнатися у філіалі", але телефон якого їм невідомий.

Мешканці будинків на вулиці 23 серпня Харкова розповіли, що наразі батареї ледь теплі, квартири обігріваються за допомогою електрообігрівачів.

Також стало відомо з соцмереж, що тимчасово відключено опалення у Слобідському районі міста у зв’язку з "усуненням дефекту на магістралі".

Як повідомляв Укрінформ, 5 січня секретар Харківської міськради Ігор Терехов звільнив Сергія Андреєва з посади директора КП "Харківські теплові мережі", бо "підприємство не показало позитивних результатів".

У грудні 2018 року тодішній Харківський міський голова Геннадій Кернес під час чергової сесії заявив, що звільнить Андрєєва, якщо той не вирішить проблеми з опаленням у місті.