На Запоріжжі історики знайшли гребінець, який імовірно належав графині

У селі Веселянка, що під Запоріжжям, краєзнавець знайшов гребінець, який імовірно належав родині графа Канкріна.

Фото знахідки у Фейсбуку оприлюднив краєзнавець, член ГО "Історико-дослідна спілка Ритон" Євген Хмелевськой, передає Укрінформ.

"Досліджуючи історію родини Канкріних, яку доводиться збирати по крупинках, ми не можемо собі дозволити не звертати уваги навіть на найменші дрібниці. І це дає свій результат! Ось і цього разу, оглядаючи землю після чергового перепахування нового клаптика землі, я знайшов маленький гребінець, який, здавалося б на перший погляд, не є чимось цікавим! Якби не крихітне клеймо, у вигляді черепашки", - написав краєзнавець.

На Запоріжжі знайшли гребінець, який належав графині / Фото: Євген Хмелевськой, Фейсбук

Як виявилося, таке клеймо мали вироби, які виходили під маркою німецької фірми Schildkrot. Заснована у 1873 році, вона була найвідомішим виробником предметів з целулоїду у світі.

"Вироби цієї фірми - м'ячики для тенісу, ручки для парасольок та, звісно, дитячі ляльки, й досі є еталоном. Були дуже популярні в кінці 19-го та поч. 20 ст. І як можемо дізнатись, особливо популярна продукція з фірмовим клеймом - це якраз гребінці, один з яких потрапив і до нас в руки!", - йдеться у дописі.

На думку дослідників, гребінець належав Ніні Канкріній, яка була донькою графа Івана Канкріна.

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Як повідомлялося, історія села Веселянка починається в першій половині XIX століття, тоді ці землі (нинішній Запорізький і Василівський райони) належали міністру фінансів, графу Єгору Канкріну. Після його смерті майно розділили між собою троє його синів: Віктор – отримав Веселянку, Олександр – Григорівку, Остап – Цар-Кут (нинішня назва - село Приморське, Василівський район).

Найцікавішим у селі є комплекс будівель, які одні називають земською лікарнею, а інші – садибою Канкріна.