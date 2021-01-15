У Житомирі влаштували «тарифний пікет» під облгазом та обленерго

У Житомирі відбулася вже третя акція проти зростання тарифів, під час якої упродовж кількох годин люди пікетували компанії «Житомиргаз, «Житомиробленерго», а також поспілкувалися з керівництвом області та міста.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Акція розпочалася об 11.00 біля будівлі АТ «Житомиргаз», де зібралися люди. Вони вимагали зниження тарифів на газ. До них вийшли представники компанії, які акцентували, що облгаз не продає і не транспортує газ.

У Житомирі люди через зростання тарифів пікетували облгаз та обленерго / Фото: Суспільне. Житомир

Після цього учасники акції вирушили до АТ «Житомиробленерго», де вимагали повернути пільгову вартість за 100 кВт електроенергії та зниження ціни на енергоресурс для підприємств. На сходи будівлі до них також вийшли представники обленерго.

Далі акція перейшла на майдан Корольова. Пікетувальники зайшли в будівлю ОДА і облради, хоча охорона їх не пропускала, й піднялися в малу залу, де проходило засідання президії облради. З громадськістю поспілкувався голова обласної ради Володимир Федоренко. За його словами, президія прийняла колегіальне звернення до НКРЕКП, Кабінету Міністрів, Антимонопольного комітету, Верховної Ради щодо цін на газ та електроенергію.

Згодом учасники пішли до міської ради. У сесійну залу до них вийшли заступники міського голови. Як зауважив один із заступників Сергій Кондратюк, 84% тарифу теплоекомуненерго, яке постачає в оселі жителів міста тепло, становить вартість енергоносіїв.

Акція завершилася після 14.00. Наступну планують провести у вівторок, 19 січня.

Акції проти підвищення тарифів у Житомирі відбувалися 10 та 13 січня. Під час останньої люди перекрили виїзд із міста в напрямку Києва.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

У зв'язку зі зростанням цін на компослуги прокотилася низка протестів у різних регіонах. Місцеві ради, у тому числі Житомирська міськрада прийняли звернення до керівництва країни про неприпустимість зростання тарифів.

12 січня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін, зокрема, запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна – на рівні 6,99 грн за куб.м. За його словами, це означає зниження сум у платіжках на понад 30%.

Фото: Суспільне. Житомир