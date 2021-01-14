На Буковині зіткнулися два легковики, серед постраждалих - троє дітей

На Буковині зіткнулися два легковики, серед постраждалих - троє дітей

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Укрінформ
На Буковині поліцейські задокументували ДТП із чотирма постраждалими, серед них – троє дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«14 січня у селі Зарожани на перехресті автодоріг в результаті зіткнення двох транспортних засобів травмувалися четверо людей. ...медики госпіталізували постраждалих до Хотинської районної лікарні», - йдеться у повідомленні.

Попередньо слідчо-оперативна група Дністровського райвідділу поліції №2 (м. Хотин) встановила, що 40-річна водійка авто Chevrolet, рухаючись зі сторони Хотина, не впоралася з керуванням та зіткнулася з автомобілем KIA, що рухався зустрічною смугою, під керуванням 51-річного буковинця.

Внаслідок аварії травми отримали водійка Chevrolet, її двоє малолітніх дітей, а також дитина з автомобіля KIA. Наразі усім чотирьом травмованим лікарі надають медичну допомогу.

На місці ДТП наразі працюють поліцейські. Правоохоронці здійснюють заходи для встановлення причин та обставин аварії.

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Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Як повідомлялося, у Києві у ДТП із чотирма авто постраждала патрульна.

Фото: Національна поліція

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