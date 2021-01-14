На Буковині зіткнулися два легковики, серед постраждалих - троє дітей

На Буковині поліцейські задокументували ДТП із чотирма постраждалими, серед них – троє дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«14 січня у селі Зарожани на перехресті автодоріг в результаті зіткнення двох транспортних засобів травмувалися четверо людей. ...медики госпіталізували постраждалих до Хотинської районної лікарні», - йдеться у повідомленні.

Попередньо слідчо-оперативна група Дністровського райвідділу поліції №2 (м. Хотин) встановила, що 40-річна водійка авто Chevrolet, рухаючись зі сторони Хотина, не впоралася з керуванням та зіткнулася з автомобілем KIA, що рухався зустрічною смугою, під керуванням 51-річного буковинця.

Внаслідок аварії травми отримали водійка Chevrolet, її двоє малолітніх дітей, а також дитина з автомобіля KIA. Наразі усім чотирьом травмованим лікарі надають медичну допомогу.

На місці ДТП наразі працюють поліцейські. Правоохоронці здійснюють заходи для встановлення причин та обставин аварії.

Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Як повідомлялося, у Києві у ДТП із чотирма авто постраждала патрульна.

Фото: Національна поліція