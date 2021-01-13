У ДТП торік загинули понад 3,5 тисячі українців
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
"Основними причинами ДТП із загиблими та/або травмованими, які були скоєні протягом 2020 року, є: перевищення безпечної та встановленої швидкості руху; порушення правил маневрування; порушення правил проїзду перехресть; порушення правил проїзду пішохідних переходів; недотримання дистанції", - зазначив Білошицький.
Він також уточнив, що в ДТП загинули 1198 пішоходів, 6959 осіб дістали травми.
За участі дітей сталися 4432 автоаварії. 168 неповнолітніх загинули та 3957 - травмовано.
Окрім того, 1768 ДТП сталися за участі велосипедистів, при цьому загинули 235 осіб, травмувалися - 1610.
Як повідомлялося, за 11 місяців 2020 року в Україні з вини п'яних водіїв сталося 4118 ДТП, у яких загинули 97 осіб.