Уряд затвердив програму безпеки дорожнього руху до 2023 року

Кабінет Міністрів на засіданні 21 грудня затвердив нову Державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що документ був розроблений на основі раніше схваленої Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні до 2024 року, мета якої знизити рівень смертності внаслідок ДТП у порівнянні з 2019 роком щонайменше на 30% до 2024 року та на 50% до 2030 року. Це, у свою чергу, дозволить щорічно вберегти понад 1000 людських життів.

«Безпека на дорогах – наш пріоритет №1. Нещодавно уряд схвалив нову Стратегію безпеки руху до 2024 року, а сьогодні – відповідну Державну програму, яка була розроблена на її основі. Тому у наступному і подальших роках ми продовжимо розбудовувати сучасну інфраструктуру безпеки. Це сучасні кільцеві розв’язки та безпечні пішохідні переходи, майданчики для відпочинку водіїв, демпферні системи і фантоми, автоматичні комплекси «Зважування у русі», камери автофіксації порушень ПДР та інші важливі заходи», - зауважив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Зокрема, Державна програма безпеки спрямована на: зниження рівня смертності внаслідок ДТП та ступеня тяжкості їх наслідків для учасників дорожнього руху, зменшення соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортного травматизму та на підвищення рівня дотримання правил дорожнього руху його учасниками.

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У 2021 році на її реалізацію передбачено 2,4 млрд грн, за які заплановано: побудувати нові розв’язки кільцевого типу та освітлені пішохідні переходи зі світлофорами на вимогу; влаштувати нові демпферні системи, комплекси «Зважування у русі» для автоматичного габаритно-вагового контролю та майданчики для зупинки і зважування; розширити систему автофотовідеофіксації, встановивши ще 125 комплексів автоматичної фіксації; придбати фантоми і спецавтомобілі для перевірки поліцією стану вулично-дорожньої мережі та техстану транспортних засобів.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на засіданні 21 жовтня схвалив Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху до 2024 року.

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Стратегія безпеки руху складається з: цифровізації та запровадження інтелектуальної транспортної системи в систему управління безпекою дорожнього руху; розбудови сучасної інфраструктури безпеки; створення умов та правил на ринку перевезень, що унеможливлюють нехтування безпекою з боку перевізників; створення системи ефективної та швидкої допомоги постраждалим під час ДТП; довготривалої масштабної кампанії, покликаної суттєво змінити рівень ставлення суспільства до безпеки руху.