Уряд затвердив програму безпеки дорожнього руху до 2023 року
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.
Зазначається, що документ був розроблений на основі раніше схваленої Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні до 2024 року, мета якої знизити рівень смертності внаслідок ДТП у порівнянні з 2019 роком щонайменше на 30% до 2024 року та на 50% до 2030 року. Це, у свою чергу, дозволить щорічно вберегти понад 1000 людських життів.
«Безпека на дорогах – наш пріоритет №1. Нещодавно уряд схвалив нову Стратегію безпеки руху до 2024 року, а сьогодні – відповідну Державну програму, яка була розроблена на її основі. Тому у наступному і подальших роках ми продовжимо розбудовувати сучасну інфраструктуру безпеки. Це сучасні кільцеві розв’язки та безпечні пішохідні переходи, майданчики для відпочинку водіїв, демпферні системи і фантоми, автоматичні комплекси «Зважування у русі», камери автофіксації порушень ПДР та інші важливі заходи», - зауважив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Зокрема, Державна програма безпеки спрямована на: зниження рівня смертності внаслідок ДТП та ступеня тяжкості їх наслідків для учасників дорожнього руху, зменшення соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортного травматизму та на підвищення рівня дотримання правил дорожнього руху його учасниками.
У 2021 році на її реалізацію передбачено 2,4 млрд грн, за які заплановано: побудувати нові розв’язки кільцевого типу та освітлені пішохідні переходи зі світлофорами на вимогу; влаштувати нові демпферні системи, комплекси «Зважування у русі» для автоматичного габаритно-вагового контролю та майданчики для зупинки і зважування; розширити систему автофотовідеофіксації, встановивши ще 125 комплексів автоматичної фіксації; придбати фантоми і спецавтомобілі для перевірки поліцією стану вулично-дорожньої мережі та техстану транспортних засобів.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на засіданні 21 жовтня схвалив Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху до 2024 року.
Стратегія безпеки руху складається з: цифровізації та запровадження інтелектуальної транспортної системи в систему управління безпекою дорожнього руху; розбудови сучасної інфраструктури безпеки; створення умов та правил на ринку перевезень, що унеможливлюють нехтування безпекою з боку перевізників; створення системи ефективної та швидкої допомоги постраждалим під час ДТП; довготривалої масштабної кампанії, покликаної суттєво змінити рівень ставлення суспільства до безпеки руху.