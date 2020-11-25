В Україні набули чинності зміни до правил дорожнього руху

Зміни до Правил дорожнього руху для водіїв і пасажирів, пішоходів та велосипедистів, введені раніше Кабміном, набули чинності.

Як передає Укрінформ, про це у вівторок, 24 листопада, повідомив у Фейсбуці заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Згідно з новими ПДР, водії та пасажири таксі, а також інструктори з водіння в населеному пункті й за його межами повинні бути пристебнуті. У зв'язку із цим таксисти зобов'язані забезпечити наявність ременів безпеки як на передньому, так і на задньому сидінні.

Не пристібатися в населеному пункті тепер дозволяється тільки водіям та пасажирам з інвалідністю, якщо це фізіологічно неможливо, а також водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів.

Крім того, зміни в ПДР стосуються і вигляду номерних знаків - заборонено змінювати їхні розміри, форму, позначення, колір і розміщення, наносити на них додаткові позначення або закривати їх. Номерні знаки повинні бути чистими та достатньо освітленими.

За новими правилами, велосипедистам дозволено рух смугою для маршрутних транспортних засобів, а пішоходи обов'язково повинні використовувати світловідбивні елементи в темний час доби й в умовах недостатньої видимості.

Як повідомлялося, з 19 листопада система автоавтофіксації почала реєструвати порушення ПДР, які здійснюють власники автомобілів з номерами іноземної реєстрації. Проєкт був реалізований МВС у співдружності з Державною прикордонною службою України.