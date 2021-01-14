Cвященник-депутат закликає відмовитися від Хресної ходи на Водохреще через COVID-19

У Херсоні священник та депутат міськради Андрій Калита закликав відмовитися від ходи у день Хрещення Господнього з огляду на ситуацію з коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це настоятель храму святої Олександри ПЦУ, депутат міської ради Андрій Калита написав у Фейсбуці.

«Я прошу цього року всіх вірян утриматися від ...ходів у день Хрещення Господнього. Творцю Ваша присутність на ході не потрібна.. .але це може вплинути на стан Вашого фізичного здоров’я. Вірус сильний, і він може вплинути на те, чи Ви виконаєте своє призначення на землі», - написав Калита.

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Він зазначив, що є можливість побути на служінні, із дотриманням усіх засобів безпеки.

Калита закликав священників та вірян бути відповідальними.

«Не спокушайте Бога. Пам’ятайте про заповідь «Не вбий». Ви сьогодні заради обряду хресної ходи, окроплення святою водою чи купання в річці можете стати причиною захворювання або, не дай Бог, смерті людей, які ще не до кінця виконали своє призначення на землі. І їхня душа не здійснить свого призначення.

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Сьогодні лікарня нашого міста заповнені. Наші героїчні медики роблять все, щоб наші люди отримали зцілення.

Давайте допоможемо разом здолати цю ситуацію. Для Бога кожне життя і душа мають безцінне значення», - написав священник.

Раніше у Херсоні анонсували 19 січня свято Богоявлення на Дніпрі (хресна хода, молебень із Великим освяченням вод Дніпра).