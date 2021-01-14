Військовому госпіталю у Дніпрі передали гуманітарну допомогу

До Військово-медичного клінічного центру Східного регіону передали гуманітарну допомогу в рамках міжнародної стратегічної гуманітарної ініціативи «Допомога Схід».

Зокрема, йдеться про 16 багатофункціональних медикалізованих ліжок та спеціалізованих матраців на загальну суму понад 140 тис. грн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в коментарі Укрінформу нагадав, що у грудні минулого року та на початку січня 2021 року із Франції до України прибув черговий гуманітарний вантаж медичного призначення на загальну суму близько 2 млн грн. У його складі багатофункціональні ліжка з матрацами, медичні меблі, мікроскопи, операційний стіл, наркозно-дихальний апарат, кувези та інше медичне обладнання.

«Крім Військово-медичного клінічного центру Східного регіону, який отримав сьогодні ліжка, гуманітарний вантаж також отримають Центр медичної реабілітації та санаторного лікування «Одеський», Головний військовий госпіталь в Києві, Військово-медичні клінічні центри Південного та Західного регіонів, Житомирський військовий госпіталь, 65-й військово-мобільний госпіталь у м. Часів Яр», - повідомив Наєв, додавши, що допомога поїде також і до лікарень в районі ООС - Селідівського перинатального центру та міської клінічної лікарні м. Торецьк.

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Своєю чергою координатор стратегічної ініціативи «Допомога Схід», офіцер командування Об’єднаних сил ЗСУ капітан Борис Кутовий поінформував, що за період роботи цієї гуманітарної ініціативи до понад 35 українських медичних закладів, більшість яких розташована поблизу лінії зіткнення на Донбасі, доправлено майже 74 тонни гуманітарних вантажів переважно медичного призначення на суму близько 25,5 млн грн. Тільки за минулий рік в район проведення операції Об’єднаних сил в рамках гуманітарної ініціативи «Допомога Схід» до медзакладів доставлено цільову гуманітарну допомогу загальною вартістю майже 6,5 млн грн.

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Цей проєкт став можливим завдяки співпраці військових з Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України на чолі з Леонідом Костюченком, які доправляли вантаж із Франції, та Асоціації «Медична та благодійна допомога Франція-Україна» (Aide Médicale & Caritative France-Ukrainе) на чолі з Діаною Дольс, яка збирає допомогу для України.

Як повідомлялося, «Допомога Схід» - це багатопрофільна та різнопланова програма цілеспрямованих дій з надання допомоги мирним жителям Донецької та Луганської областей, яку у 2018 році започаткував командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Реалізація стратегічної ініціативи «Допомога Схід» проводиться за різними напрямками, провідним з яких є надання спеціалізованої допомоги медичним закладам та мирному населенню Донбасу.