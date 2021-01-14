У міськраді Слов'янська знову не змогла зібратися робоча група з питань бюджету

Міський голова Слов'янська Вадим Лях заявляє, що робоча депутатська група міськради не може зібратися вже вчетверте, щоб на сесії прийняти бюджет на 2021 рік.

Як передає Укрінформ, про це Вадим Лях написав у Фейсбуку.

«Сьогодні зірвалася четверта спроба зібрати підготовчу робочу депутатську групу в повному складі. Кворуму не було - були відсутні представники трьох фракцій: ОПЗЖ, «За мир і розвиток», «Наш край». Зазначу, що 5 січня представники цих же фракцій заявили про те, що група припиняє свою роботу. Але виконати цю умову не дозволяє українське законодавство. Підготовча група працює, поки на сесії не будуть сформовані комісії. На жаль, питання, які хотілося б обговорити, не терплять зволікання. Головне з них - бюджет Слов'янська на 2021 рік», - повідомив Лях.

Він нагадав, що проєкт бюджету на 2021 рік ще з 4 грудня доступний на сайті міськради, і всі зацікавлені депутати давно могли б його вивчити, але місто продовжує жити за формулою «1/12».

Лях зазначив, що вже виникли складнощі з фінансуванням бюджетної сфери селищ, які увійшли у Слов'янську ОТГ.

«На сьогоднішньому виконкомі ми прийняли рішення, яке дозволить виплатити людям зарплату. Але хотілося б, щоб це, як і належить, було передбачено в бюджеті», - додав мер.

Крім того, він нагадав, що необхідно терміново прийняти рішення про виділення співфінансування у 4 млн грн на проєкт реконструкції Центру культури і навколишнього середовища - ДК Залізничників.

Міський голова висловив сподівання, що у п'ятницю, 15 січня, кворум буде, і депутати розпочнуть роботу.

Як повідомлялося, у Слов'янську не змогли прийняти бюджет міста на 2021 рік до нового року.

Фото: Вадим Лях, Фейсбук