Мерія Миколаєва просить Кабмін пом’якшити карантин

Виконком Миколаївської міської ради просить Кабінет Міністрів скасувати додаткові карантинні обмеження під час локдауну.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на офіційний сайт Миколаївської міської ради, де опубліковане відповідне звернення.

«Члени виконавчого комітету Миколаївської міської ради, висловлюють стурбованість з приводу запровадження локдауну в період з 8 по 25 січня 2021 року. Також ми просимо скасувати пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», - йдеться у зверненні.

Зазначається, що таким чином міськвиконком підтримує представників малого та середнього бізнесу та вважає, що запроваджені Кабінетом Міністрів заходи є такими, що порушують конституційні права громадян.

Рішення прийнято з метою безпечного функціонування міста, економічної підтримки малого та середнього бізнесу, зменшення соціальної напруженості та враховуючи звернення Громадського Руху «300 Миколаївців».

Як повідомлялося, 6 та 12 січня у Миколаєві підприємці протестували проти введення локдауну і вимагали дати їм працювати.