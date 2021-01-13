Мерія Миколаєва просить Кабмін пом’якшити карантин
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на офіційний сайт Миколаївської міської ради, де опубліковане відповідне звернення.
«Члени виконавчого комітету Миколаївської міської ради, висловлюють стурбованість з приводу запровадження локдауну в період з 8 по 25 січня 2021 року. Також ми просимо скасувати пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», - йдеться у зверненні.
Зазначається, що таким чином міськвиконком підтримує представників малого та середнього бізнесу та вважає, що запроваджені Кабінетом Міністрів заходи є такими, що порушують конституційні права громадян.
Рішення прийнято з метою безпечного функціонування міста, економічної підтримки малого та середнього бізнесу, зменшення соціальної напруженості та враховуючи звернення Громадського Руху «300 Миколаївців».
Як повідомлялося, 6 та 12 січня у Миколаєві підприємці протестували проти введення локдауну і вимагали дати їм працювати.