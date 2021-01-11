Оприлюднили тижневий графік роботи підрозділів Ощадбанку біля лінії розмежування

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій оприлюднило графік роботи мобільних підрозділів Ощадбанку біля лінії розмежування у Луганській та Донецькій областях з 11 по 15 січня.

Як передає Укрінформ, його розміщено на сайті Мінреінтеграції.

Зазначається, що Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» не буде працювати 11-15 січня, оскільки мобільні підрозділи перебувають на капремонті, а відділення у на КПВВ "Щастя" працюватиме на постійній основі.

Так само у Донецькій області з понеділка до п’ятниці працюватиме на постійній основі відділення АТ «Ощадбанк» на КПВВ «Новотроїцьке».

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Як повідомлялося, з 10 листопада 2020 року, згідно з домовленостями, досягнутими лідерами нормандського формату в Парижі 2019 року та доопрацьованими у Тристоронній контактній групі, мало відбутися синхронне відкриття двох нових КПВВ у Луганській області – в Золотому і Щасті. Українська сторона виконала усі зобов’язання.