Миколаївщина перша в Україні за інтенсивністю розповсюдження COVID-19 - санлікар

Миколаївська область посідає перше місце в Україні за інтенсивністю розповсюдження захворюваності на коронавірус.

На цьому наголосив головний санітарний лікар області Володимир Клочко під час наради в ОДА з питань діяльності суб’єктів господарювання в умовах карантину 11 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Миколаївська область посідає перше місце в Україні по інтенсивності розповсюдження захворюваності на коронавірус. Наш показник наразі становить 423,2 на 100 тисяч населення за останні два тижні. При цьому в Запорізькій області - 381, у Києві - 233», - сказав санлікар.

За його словами, 70 відсотків хворих – у місті Миколаєві.

Щодо дітей до 18 років, то, за підсумками року, рівень захворюваності серед них становить 5.5 відсотка.

Кожний третій з числа тих, у кого підозрювали коронавірус, отримав позитивний результат ПЛР-тесту.

Станом на 11 січня на Миколаївщині зареєстровано 34545 підтверджених випадків COVID-19, з них 293 за останню добу.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявлено 4288 нових випадків коронавірусу. Загалом за весь час пандемії підтверджено 1 119 314 випадків зараження коронавірусом, з них летальних 19 835, уже одужали 796 417 осіб.

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