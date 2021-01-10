Голова Тернопільської ОДА вдруге заразився коронавірусом

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш вдруге захворів на COVID-19.

Про це керівник області повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Не думав, що це повториться… Але сьогодні знову отримав позитивний тест на COVID. Тепер у мене точно нема сумнівів, що інфікуватися можна повторно. Попереднього разу хворобу переніс важко. З власного досвіду знаю, що це не жарти й не вигадки. Це більш ніж серйозно», - написав Труш.

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Він також просить жителів області відповідально поставитися до карантинних обмежень.

Як повідомлялося, голова Тернопільської ОДА Труш у серпні 2020 року вперше отримав позитивний тест на коронавірус.

За останню добу на Тернопільщині зафіксовано 150 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 6 летальних випадків, одужали – 86 осіб. За весь час пандемії в Тернопільській області захворіли 35 138 осіб, летальних випадків – 485.

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Загалом в Україні станом на 10 січня підтверджено 1 115 026 випадків COVID-19, понад 791 тисяча людей одужали, 19 767 – померли.

Фото: oblast-te.com.ua