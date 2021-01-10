У Тернополі таки посилять карантин із понеділка

У Тернополі з понеділка, 11 січня, школи працюватимуть виключно у дистанційному режимі, як і в решті міст України.

Про це написав у Фейсбуці міський голова Тернополя Сергій Надал, передає Укрінформ.

«Ми зробили все, щоб Тернопіль працював з 8 січня у звичному режимі. Але наша пропозиція урядом не була підтримана... Наші школи змушують перейти на дистанційне навчання до 24 січня, але садочки для дітей будуть відкриті», - заявив мер.

Щодо підприємців, то, за словами Надала, працювати у Тернополі можуть лише ті, робота яких дозволена постановою уряду.

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При цьому він пояснив тернополянам рішення все ж таки посилити карантин у місті тим, що «Кабінет Міністрів вимагає дотримання локдауну одночасно у всіх міста України», хоча, за словами Надала, у Тернополі ситуація із захворюваністю на COVID-19 і «не є критичною».

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів запровадив посилені протиепідемічні заходи на території України з 8 по 24 січня 2021 року.

Проте у Тернополі міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила не посилювати карантинні обмеження. Це рішення передбачало, що з 11 січня в тернопільських школах має продовжитися очне навчання.

Також у міській раді рекомендували суб’єктам господарювання не припиняти свою підприємницьку діяльність з 8 січня.

Водночас 9 січня Надал поскаржився, що поліція у Тернополі, попри рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, почала масово штрафувати підприємців.

В Україні станом на 10 січня лабораторно підтверджено 1 115 026 випадків COVID-19, з них за добу – 5 011.