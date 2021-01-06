Найвищі COVID-показники - у Києві та чотирьох областях

Станом на 6 січня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в чотирьох областях України та місті Києві.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Запорізькій області - 431,3 на 100 тис. населення, Миколаївській області - 422,2, Черкаській - 405,1, Київській області - 385,7 та в Києві - 392,5.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 264,8 на 100 тис. населення.

Найнижчий показник захворюваності за 14 днів зафіксований у Кіровоградській - 76,9 на 100 тис. населення, Закарпатській - 102,6 та у Івано-Франківській областях - 115,2.

Найвищий рівень завантаженості ліжок в лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, у Миколаївській області - 49,9% станом на 5 січня.

По Україні рівень завантаженості ліжок в лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, складає 34,9% станом на 5 січня.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 5 січня, в Україні зареєстрували 6 911 нових випадків захворювання на COVID-19, одужали ще 14 490 інфікованих. За весь час пандемії в Україні захворіло на коронавірус 1 090 496 осіб; одужало – 761 898 осіб; летальних випадків – 19 357.