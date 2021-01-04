Найвищі COVID-показники зафіксували в трьох областях і Києві

Станом на 4 січня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксований у Миколаївській, Запорізькій, Черкаській областях, а також у Києві.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Миколаївській області - 489,0 на 100 тис. населення, у Запорізькій області - 461,8, у Черкаській - 428,0, та в Києві - 418,2.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 281,6 на 100 тис. населення.

Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Кіровоградській - 81,4 на 100 тис. населення, Закарпатській -107,0 та Івано-Франківській областях - 122,0.

Як повідомлялося, в Україні станом на 4 січня лабораторно підтверджений 1 078 251 випадок COVID-19, із них за добу – 4 158.