COVID-лікарням на Харківщині передали 17 генераторів безперебійного живлення

17 опорних лікарень Харківської області отримали нові генератори безперебійного живлення.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Харківської облдержадміністрації.

«Кошти на придбання 17 дизельних генераторів для лікарень, які приймають пацієнтів із COVID-19, були виділені з обласного бюджету. Станом на сьогодні всі генератори доставлені до лікарень», - йдеться у повідомленні.

Обладнання отримали Зміївська, Вовчанська, Ізюмська, Куп’янська, Лозівська, Богодухівська, Красноградська, Валківська, Первомайська, Балаклійська, Чугуївська лікарні, Обласний госпіталь ветеранів війни, Обласна клінічна лікарня, Обласна дитяча клінічна лікарня, Обласна дитяча інфекційна лікарня, Обласна клінічна інфекційна лікарня та Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення.

Як повідомлялося, в грудні було перерозподілено кошти медичної субвенції в розмірі 14 млн 350 тисяч гривень, оскільки деякі райони частину з них не використали.

Як повідомляв Укрінформ, 27 листопада у Жовківській центральній районній лікарні (Львівська область сталося відключення електропостачання. У реанімаційному відділенні померли двоє пацієнтів із COVID-19, які були підключені до апаратів ШВЛ. Поліція розслідує цю подію за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) та ч. 2 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що трагедія в Жовківській ЦРЛ – «урок, який мають врахувати всі наші лікарні, всі наші виконавчі й місцеві органи влади для того, щоб подібні речі не повторювались».

Фото: kharkivoda.gov.ua