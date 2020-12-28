На Прикарпатті у грудні до кисню підключили понад 800 ліжко-місць

У лікарнях Івано-Франківської області у грудні до понад 800 ліжок, відведених для лікування хворих на COVID-19, підведено кисень.

Про це на оперативній нараді повідомив директор Департаменту охорони здоров’я ОДА Ігор Дмитренко, передає кореспондент Укрінформу.

«Протягом грудня доступ до кисню забезпечено для 838 ліжок, за минулий місяць ця кількість становила 468 ліжок. До кінця грудня плануємо ще 252 ліжка забезпечити киснем», - зазначив Дмитренко.

За його словами, станом на 23 грудня для лікарень Прикарпаття придбано 117 одиниць двопотокових кисневих концентраторів, їх загальна кількість становить 466 штук.

«Наразі 2062 ліжка, а це 71,3%, забезпечені киснем централізовано та за допомогою концентраторів», - зауважив посадовець.

Він поінформував, що Івано-Франківська область для забезпечення киснем ліжко-місць отримала субвенцію 42,799 млн грн, майже половина коштів освоєні.

Нині в лікарнях області на кисневій терапії перебуває 396 хворих.

Від початку пандемії на Прикарпатті коронавірус лабораторно підтверджено у 42 894 людей.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 28 грудня зареєстровано 1 030 374 випадки зараження коронавірусом, зокрема 17 849 летальних, одужало 665 729 осіб. За добу виявлено 4 385 нових випадків COVID-19.