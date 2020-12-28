МОЗ назвало області з найбільшими COVID-показниками

Станом на 28 грудня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Запорізькій, Черкаській, Чернігівській, Миколаївській областях, а також у Києві.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Запорізькій області - 577,9 на 100 тис. населення за останні 14 днів, Черкаській - 539,9, Чернігівській - 509,1, Миколаївській областях - 508, а також та у Києві - 541,9.

Високий рівень захворюваності спостерігається і в Київській (494,3), Одеській (474,5), Сумській (408,7) областях.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 346 на 100 тис. населення.

Завантаженість лікарень загалом по країні за останні 5 днів становить 39,2% станом на 27 грудня.

В Києві цей показник дорівнює 45,9% станом на 27 грудня.

Найвищий рівень завантаженості COVID-ліжок - у Миколаївській (62,6%) та Одеській (51,8%) областях.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 27 грудня, в Україні виявлено 4 385 нових випадків зараження коронавірусом, померло 75 пацієнтів. Загалом з початку пандемії в Україні захворіло на COVID-19 1 030 374 людей.