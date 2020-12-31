У Франківську у новорічну ніч біля головної ялинки концерту не буде - мер

В Івано-Франківську у новорічну ніч традиційного концерту за участі місцевих виконавців біля головної ялинки не буде.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив міський голова Руслан Марцінків під час етеру на радіо «Західний полюс».

«У новорічну ніч у нас буде посилене патрулювання, але традиційного концерту біля ялинки не буде. На великому екрані транслюватимуть концерт до першої години ночі у записі, виступів місцевих виконавців не передбачено», - повідомив Марцінків.

За його словами, карантинні обмеження не дозволяють збирати понад 20 людей. Водночас мер вважає, що найголовніше в місті на святковий період забезпечити охорону громадського порядку, адже у Франківську працює ковзанка та інші атракції.

«Чим більше буде атракцій в місті, тим краще. Я взагалі мрію про Франківський Диснейленд, де будуть розваги для дітей. Ми є транзитним містом до Буковелю, гір, і якщо у нас буде така родзинка, то люди приїжджатимуть. Для цього нам треба знайти великого інвестора, бо гроші відразу не окупляться», - переконаний Марцінків.

Водночас міський голова вважає, що найбільшими викликами для Івано-Франківської громади у 2020 році була пандемія, червнева повінь та місцеві вибори. Найголовнішою перемогою року він назвав подолання коронавірусу.

«Серед людей, які одужали від COVID-19, це - 14 800 жителів нашої громади і це показує, що наші медики молодці», - наголосив Марцінків.

Також серед позитивних здобутків року, що минає, мер Івано-Франківська назвав покращення медицини в місті, транспортної інфраструктури, якісні зміни в освітніх закладах міста, ремонтні роботи у дворах та вулицях і створення великої громади за участю 18 сіл, які приєднались до Івано-Франківська. На його переконання, процес створення Івано-Франківської ОТГ пройшов не дуже болісно.

Станом на 31 грудня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтверджено у 43 190 випадках, в Україні цей показник складає 1 055 047 випадків, за останню добу захворіли 9 699 людей.