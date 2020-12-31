У Франківську у новорічну ніч біля головної ялинки концерту не буде - мер
Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив міський голова Руслан Марцінків під час етеру на радіо «Західний полюс».
«У новорічну ніч у нас буде посилене патрулювання, але традиційного концерту біля ялинки не буде. На великому екрані транслюватимуть концерт до першої години ночі у записі, виступів місцевих виконавців не передбачено», - повідомив Марцінків.
За його словами, карантинні обмеження не дозволяють збирати понад 20 людей. Водночас мер вважає, що найголовніше в місті на святковий період забезпечити охорону громадського порядку, адже у Франківську працює ковзанка та інші атракції.
«Чим більше буде атракцій в місті, тим краще. Я взагалі мрію про Франківський Диснейленд, де будуть розваги для дітей. Ми є транзитним містом до Буковелю, гір, і якщо у нас буде така родзинка, то люди приїжджатимуть. Для цього нам треба знайти великого інвестора, бо гроші відразу не окупляться», - переконаний Марцінків.
Водночас міський голова вважає, що найбільшими викликами для Івано-Франківської громади у 2020 році була пандемія, червнева повінь та місцеві вибори. Найголовнішою перемогою року він назвав подолання коронавірусу.
«Серед людей, які одужали від COVID-19, це - 14 800 жителів нашої громади і це показує, що наші медики молодці», - наголосив Марцінків.
Також серед позитивних здобутків року, що минає, мер Івано-Франківська назвав покращення медицини в місті, транспортної інфраструктури, якісні зміни в освітніх закладах міста, ремонтні роботи у дворах та вулицях і створення великої громади за участю 18 сіл, які приєднались до Івано-Франківська. На його переконання, процес створення Івано-Франківської ОТГ пройшов не дуже болісно.
Станом на 31 грудня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтверджено у 43 190 випадках, в Україні цей показник складає 1 055 047 випадків, за останню добу захворіли 9 699 людей.