Ялинки-шатро, великобичківський медяник і сноубордисти під аркою
В українських містах стартували новорічні святкування. Запалала вогнями й головна ялинка країни – на Софійській площі в Києві. Цьогоріч вона штучна, заввишки 31 метр, її прикрашають 1,5 тисяч іграшок і понад 10 км гірлянд. Ялинка обійшлася у 5-7 млн грн. Кошти на неї отримані від спонсорів та рекламодавців. Автори концепції святкового оформлення Софійської площі обрали тематикою "Казковий ліс".
Шатро з гірлянд отримала й полтавська ялинка, що розташувалася на Театральній площі міста.
Разом із передноворічним настроєм на вулиці міст вийшли "стихійні" торгівці ялинками.
А ще погода вирішила нагадати спраглим до головного атмосферного атрибута зимових свят, який вигляд має сніг. У Києві, наприклад, вхурделило за пів дня. Однак швидко після того білі майже кучугури змила злива – прийшло потепління.
У п’ятницю, 25 грудня, християни західного обряду святкують Різдво. Свято за Григоріанським календарем відзначають Католицька церква, протестантські церкви, а також більшість помісних православних церков. На фото: святкова меса у надвечір'я Різдва Христового в римо-католицькому костелі Христа Царя в Івано-Франківську.
У Харкові попрощалися з міським головою Геннадієм Кернесом, труну якого встановили у холі Харківського театру опери та балету. За словами заступниці начальника відділу комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області Оксани Калмикової, в церемонії, що тривала близько 5 годин, взяли участь 110 тисяч людей.
Кернес помер уночі 17 грудня. Він від середини вересня перебував у німецькій лікарні "Шаріте", де проходив лікування від коронавірусу та ускладнень, викликаних інфекцією.
У різних містах України провели акції проти новопризначеного міністра освіти Сергія Шкарлета. Так, у Вінниці учасники акції "Стоп Шкарлет" зібралися на Європейській площі. Вони роздавали "дипломи" перехожим, запитувати, що вони знають про нового міністра освіти, а потім спалили "дипломи".
Як відомо, у серпні на сайті "Помилки та фальсифікації у наукових дослідженнях" з'явилося повідомлення про наявність академічного плагіату в наукових статтях Шкарлета до докторської дисертації.
Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.
Жінка вішає офіцерські погони курсанту Інституту Військово-Морських сил Національного університету "Одеська морська академія" під час урочистої церемонії випуску на Морському вокзалі.
Член Національної скаутської організації України "Пласт" під час церемонії передачі Вифлеємського вогню миру до храму Покрови Пресвятої Богородиці на території історико-культурного комплексу "Запорозька Січ" у Запоріжжі.
Голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух (на першому плані ліворуч) під час пленарного засідання першої сесії Запорізької обласної ради VIII скликання.
Священнослужитель під час урочистого вручення сертифікатів та ключів від 62 спеціалізованих службових автомобілів для підрозділів Національної гвардії України на території військової частини 3027 НГУ у Вишгороді на Київщині.
Жінки роблять селфі біля головної новорічної ялинки країни під час її урочистого відкриття на Софійській площі в Києві.
Чоловік мішає черпаком обліпиховий глінтвейн біля одного з фудкортів на площі Свободи в Харкові.
Орнамент на великобичківському медянику. Такі ласощі існують тільки в традиції закарпатського селища Великий Бичків Рахівського району Закарпатської області.
Пакунки із гуманітарною допомогою для населення Луганщини, яке постраждало від пожеж, від Латвійської Республіки в смт Сиротине на Луганщині.
Учасник змагань зі сноубордингу та фріскі Double Triple Snow Fest 2020 біля Арки дружби народів у Києві.
Дерево, вкрите снігом, у Києві.
На козячій фермі "Двох Катерин" у селі Тухля на території Славської ОТГ Львівської області.
Плоди шипшини, вкриті інієм, у смт Верховина на Івано-Франківщині.