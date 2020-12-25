Ялинки-шатро, великобичківський медяник і сноубордисти під аркою

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Геннадій Мінченко

В українських містах стартували новорічні святкування. Запалала вогнями й головна ялинка країни – на Софійській площі в Києві. Цьогоріч вона штучна, заввишки 31 метр, її прикрашають 1,5 тисяч іграшок і понад 10 км гірлянд. Ялинка обійшлася у 5-7 млн грн. Кошти на неї отримані від спонсорів та рекламодавців. Автори концепції святкового оформлення Софійської площі обрали тематикою "Казковий ліс".

Фото: Сергій Пустовіт

Шатро з гірлянд отримала й полтавська ялинка, що розташувалася на Театральній площі міста.

Фото: Євген Котенко

Разом із передноворічним настроєм на вулиці міст вийшли "стихійні" торгівці ялинками.

Фото: Юлія Овсяннікова

А ще погода вирішила нагадати спраглим до головного атмосферного атрибута зимових свят, який вигляд має сніг. У Києві, наприклад, вхурделило за пів дня. Однак швидко після того білі майже кучугури змила злива – прийшло потепління.

Фото: Юрій Рильчук

У п’ятницю, 25 грудня, християни західного обряду святкують Різдво. Свято за Григоріанським календарем відзначають Католицька церква, протестантські церкви, а також більшість помісних православних церков. На фото: святкова меса у надвечір'я Різдва Христового в римо-католицькому костелі Христа Царя в Івано-Франківську.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

У Харкові попрощалися з міським головою Геннадієм Кернесом, труну якого встановили у холі Харківського театру опери та балету. За словами заступниці начальника відділу комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області Оксани Калмикової, в церемонії, що тривала близько 5 годин, взяли участь 110 тисяч людей.

Кернес помер уночі 17 грудня. Він від середини вересня перебував у німецькій лікарні "Шаріте", де проходив лікування від коронавірусу та ускладнень, викликаних інфекцією.

Фото: Олександр Лапін

У різних містах України провели акції проти новопризначеного міністра освіти Сергія Шкарлета. Так, у Вінниці учасники акції "Стоп Шкарлет" зібралися на Європейській площі. Вони роздавали "дипломи" перехожим, запитувати, що вони знають про нового міністра освіти, а потім спалили "дипломи".

Як відомо, у серпні на сайті "Помилки та фальсифікації у наукових дослідженнях" з'явилося повідомлення про наявність академічного плагіату в наукових статтях Шкарлета до докторської дисертації.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Юлій Зозуля

Жінка вішає офіцерські погони курсанту Інституту Військово-Морських сил Національного університету "Одеська морська академія" під час урочистої церемонії випуску на Морському вокзалі.

Фото: Дмитро Смольєнко

Член Національної скаутської організації України "Пласт" під час церемонії передачі Вифлеємського вогню миру до храму Покрови Пресвятої Богородиці на території історико-культурного комплексу "Запорозька Січ" у Запоріжжі.

Фото: Дмитро Смольєнко

Голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух (на першому плані ліворуч) під час пленарного засідання першої сесії Запорізької обласної ради VIII скликання.

Фото: Юлія Овсяннікова

Священнослужитель під час урочистого вручення сертифікатів та ключів від 62 спеціалізованих службових автомобілів для підрозділів Національної гвардії України на території військової частини 3027 НГУ у Вишгороді на Київщині.

Фото: Євген Котенко

Жінки роблять селфі біля головної новорічної ялинки країни під час її урочистого відкриття на Софійській площі в Києві.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Чоловік мішає черпаком обліпиховий глінтвейн біля одного з фудкортів на площі Свободи в Харкові.

Фото: Сергій Гудак

Орнамент на великобичківському медянику. Такі ласощі існують тільки в традиції закарпатського селища Великий Бичків Рахівського району Закарпатської області.

Фото: Олексій Ковальов

Пакунки із гуманітарною допомогою для населення Луганщини, яке постраждало від пожеж, від Латвійської Республіки в смт Сиротине на Луганщині.

Фото: Юлія Овсяннікова

Учасник змагань зі сноубордингу та фріскі Double Triple Snow Fest 2020 біля Арки дружби народів у Києві.

Фото: Геннадій Мінченко

Дерево, вкрите снігом, у Києві.

Фото: Олександра Бутова

На козячій фермі "Двох Катерин" у селі Тухля на території Славської ОТГ Львівської області.

Фото: Юрій Рильчук

Плоди шипшини, вкриті інієм, у смт Верховина на Івано-Франківщині.