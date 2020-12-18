ФОПні акції, капелюх розбрату та оновлена Андріївська

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Володимир Тарасов

Цього тижня Верховна Рада підтримала Державний бюджет на 2021 рік, яким передбачаються доходи в сумі 1 трлн 92 млрд грн, видатки – 1 трлн 328 млрд грн, дефіцит бюджету становитиме 5,5% ВВП. За відповідне рішення проголосувало 289 народних депутатів. На фото: Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков і Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Фото: Дмитро Смольєнко

Коронавірусна ситуація: як повідомив на брифінгу в п'ятницю, 18 грудня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, в Україні заповнено 41% COVID-ліжок, в окремих регіонах, зокрема Миколаївській області, - понад 65%

Фото: Анатолій Сірик

У вівторок, 15 грудня, ФОПи провели акції під Верховною Радою та у центрі Києва, протестуючи проти карантинних обмежень і фіскалізації малого бізнесу. Активісти намагалися встановити намети на Майдані Незалежності, але поліція завадила цьому. Між правоохоронцями та протестувальниками почалися сутички і штовханина. Поліцейські застосували сльозогінний газ.

Пізніше пресслужба МВС повідомила, що учасники акції застосували у бік правоохоронців газові балончики. Одного поліцейського вдарили по голові, і він втратив свідомість. Ще близько 40 отримали хімічні опіки очей.

Фото: Геннадій Мінченко

А у середу на Майдан Незалежності на акцію з вимогою збільшення виплат за професійне захворювання COVID-19 та встановлення гідної зарплати вийшли медичні працівники. Згодом протестувальники перейшли до будівель Кабінету Міністрів та Верховної Ради. Учасники акції наголошували на тому, що, якщо влада не зверне увагу на оплату праці медичних працівників, розпочнеться відтік кадрів за кордон. На сьогодні, за словами, зарплата середнього медичного персоналу становить від 4 до 5 тис. грн.

Фото: Геннадій Мінченко

У Києві після реставрації відкрили Андріївську церкву. Оновлення однієї з найвідоміших барокових пам’яток України відбувалося в три етапи: укріплення пагорба, на якому стоїть храм, реставрація зовнішніх фасадів, робота над інтер’єрами. У церкві повністю відреставровано весь живопис, ікони та іконостас, почищено ліпнину й відшліфовано підлогу. Замінено інженерні мережі, проведені нові системи освітлення, опалення, подачі повітря, вікна. Автентичний колір стін 18 століття завдяки комп’ютерному аналізу допомогли віднайти німецькі технологи.

Фото: Юлія Овсяннікова

Із головної ялинки України зняли «казковий» капелюх. Як повідомлялося, цьогоріч автори концепції святкового оформлення Софійської площі обрали тематикою Різдвяного містечка "Казковий ліс". Верхів’я новорічної ялинки прикрасили казковим капелюхом замість традиційної зірки.

Проте у Православній церкві України це сприйняли негативно, зауваживши, що така концепція не має жодного стосунку до Різдва Христового.

Фото: Сергій Гудак

Тим часом до України 13 грудня прибув Вифлеємський вогонь миру. Його поширення — міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового. Ідея акції полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Так, австрійські скаути беруть Вифлеємський вогонь миру з Вифлеєму. Літаком доставляють до Відня. А звідти – передають іншим скаутським осередкам. На фото: лампадка із Вифлеємським вогнем миру, який українським пластунам передали словацькі скаути на пункті пропуску на кордоні зі Словаччиною "Малий Березний-Убля".

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Дмитро Смольєнко

Пацієнт із COVID-19 дихає через кисневу маску у палаті відділення Оріхівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, Запорізька область.

Фото: Володимир Тарасов

Новопризначений міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет і народний депутат України Микола Тищенко (у центрі справа наліво) під час засідання парламенту, Київ, 17 грудня 2020 року. Фото: В’ячеслав Мадієвський

Людина просить милостиню на вулиці Харкова.

Фото: Геннадій Мінченко Нацгвардійці забезпечують охорону правопорядку під час акції #SaveФОП на Майдані Незалежності в Києві.

Фото: Олексій Ковальов

Учасниці аматорського турніру з армреслінгу у Сєвєродонецьку Луганської області.

Фото: Олександр Лапін

Свічки під час театралізованої екскурсії "Андріївські вечорниці" у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї.

Фото: Олексій Ковальов

Спецтехніка під час монтажу новорічної ялинки у Сєвєродонецьку на Луганщині.

Фото: Сергій Гудак

Триває реконструкція Невицького замку на Закарпатті.

Фото: Олексій Ковальов

Прапор України у Сєвєродонецьку на Луганщині.