Харківська міськрада звернеться до Ради щодо нових виборів мера

Харківська міська влада звернеться до Верховної Ради щодо призначення нових виборів мера вже у четвер, 31 грудня.

Про це сказав секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, який зараз виконує обов'язки мера Харкова, на брифінгу після сесії, передає кореспондент Укрінформу.

"У нас є 15 днів за законом (з моменту смерті Харківського міського голови Геннадія Кернеса - ред.). Юристи вже готують відповідне звернення. Завтра я його підпишу, і воно буде направлене до Верховної Ради. До речі, 31 грудня – останній день подачі відповідної заяви", - зазначив Терехов.

Він не відповів на запитання, чи балотуватиметься на посаду мера: "Коли будуть призначені вибори, тоді ви побачите все - хто буде висуватися, як, коли".

"Питаєте, що я думаю про намір Михайла Добкіна балотуватися на цю посаду? А чому я маю думати? Нехай він думає", - додав Терехов.

Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська заявила, що оголошення позачергових виборів у Харкові у зв'язку зі смертю обраного мера Геннадія Кернеса лежить у площині відповідальності парламенту.

За її словами, Верховна Рада має у 90-денний термін після дострокового припинення повноважень міського голови розглянути клопотання про призначення позачергових виборів, однак ця процедура в Україні іноді не виконувалася протягом кількох років.

У ніч на 17 грудня Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом, та 23 грудня був похований у Харкові.

25 жовтня на місцевих виборах Кернес набрав 60,34% голосів виборців та був утрете обраний мером Харкова.

Кернес уперше був обраний міським головою Харкова у 2010 році. До цього, з 2002 року, був секретарем Харківської міськради.