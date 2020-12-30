Харківська міськрада звернеться до Ради щодо нових виборів мера
Про це сказав секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, який зараз виконує обов'язки мера Харкова, на брифінгу після сесії, передає кореспондент Укрінформу.
"У нас є 15 днів за законом (з моменту смерті Харківського міського голови Геннадія Кернеса - ред.). Юристи вже готують відповідне звернення. Завтра я його підпишу, і воно буде направлене до Верховної Ради. До речі, 31 грудня – останній день подачі відповідної заяви", - зазначив Терехов.
Він не відповів на запитання, чи балотуватиметься на посаду мера: "Коли будуть призначені вибори, тоді ви побачите все - хто буде висуватися, як, коли".
"Питаєте, що я думаю про намір Михайла Добкіна балотуватися на цю посаду? А чому я маю думати? Нехай він думає", - додав Терехов.
Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська заявила, що оголошення позачергових виборів у Харкові у зв'язку зі смертю обраного мера Геннадія Кернеса лежить у площині відповідальності парламенту.
За її словами, Верховна Рада має у 90-денний термін після дострокового припинення повноважень міського голови розглянути клопотання про призначення позачергових виборів, однак ця процедура в Україні іноді не виконувалася протягом кількох років.
У ніч на 17 грудня Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом, та 23 грудня був похований у Харкові.
25 жовтня на місцевих виборах Кернес набрав 60,34% голосів виборців та був утрете обраний мером Харкова.
Кернес уперше був обраний міським головою Харкова у 2010 році. До цього, з 2002 року, був секретарем Харківської міськради.