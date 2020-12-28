На Житомирщині від COVID-19 одужали 79% хворих

На Житомирщині від коронавірусу одужали 79% хворих.

На цьому під час брифінгу наголосив директор департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Серед захворілих 79% тих, хто вже одужав. Це добрий показник», - зазначив посадовець.

За минулий тиждень в області захворіли 2093 осіб та 2184 одужали. Захворюваність на 100 тис. населення на Житомирщині становить 367,3, що вище, ніж у середньому по Україні.

За час пандемії в області захворіли 1 458 медичних працівників та 1 574 дитини.

Загалом на Житомирщині підтверджено 38 545 випадків COVID-19, 30 474 особи одужали, 638 померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 грудня в Україні лабораторно підтвердили 1 030 374 випадки COVID-19, із них за добу – 4 385.