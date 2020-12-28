В Одесі немає камер для зберігання COVID-вакцини - просять підтримки МОЗ

Медзаклади Одеси, де лікують пацієнтів, інфікованих коронавірусом, забезпечені киснем та дихальною апаратурою, однак у місті немає відповідних холодильних камер для зберігання вакцини від COVID-19.

Про це повідомила 28 грудня на нараді в мерії директорка Департаменту охорони здоров'я міської ради Олена Якименко, передає кореспондент Укрінформу.

"Лікарні Одеси, де лікують пацієнтів з коронавірусною хворобою, забезпечені кисневими концентраторами та іншою апаратурою. Минулого тижня до міста доставили ще п'ять кріоциліндрів для медзакладів, зокрема, два кріоциліндри - до лікарні № 1 і по одному для інфекційної лікарні, лікарень № 8 і 10", - зазначила Якименко.

За її словами, усього для лікування хворих персонал лікарень щотижня використовує приблизно 23 тонни кисню.

Однак міська влада не має у своєму розпорядженні відповідних холодильних камер для зберігання вакцини від COVID-19, наприклад, американської фірми Pfizer, яка потребує температури до -70° за Цельсієм, акцентувала директорка департаменту.

Мер Одеси Геннадій Труханов, що головував на оперативній нараді, доручив відповідним службам звернутися з цього приводу до Міністерства охорони здоров'я та виробників вакцин, зокрема, фірми Pfizer, а також з'ясувати, чи є можливості у місцевих спеціалізованих підприємств допомогти медичним закладам відповідними холодильними камерами для зберігання вакцин.

Минулої доби лабораторно підтверджено 172 випадки захворювань жителів Одещини на COVID-19, у тому числі інфікувались коронавірусом троє дітей і троє медиків.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 28 грудня в Україні виявлено 4 385 нових випадків зараження коронавірусом, померли 75 пацієнтів. Загалом з початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 030 374 людей.