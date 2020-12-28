Волонтери з Харкова привезли дітям Донбасу новорічні подарунки
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила Євгенія Левінштейн, координаторка проєкту "Олені Святого Миколая", ініційованого всеукраїнським об’єднанням "Українські рубежі".
"Минулої ночі ми повернулися зі Станично-Луганського району, де з черговими подарунками - а їх вже 700 за останні два тижні - відвідали дітей у селищах Артема, Тепле, Войтове, Вільхове та Кіндрашівка", - розповіла Левінштейн.
За її словами, діти отримали в подарунок не лише солодощі чи іграшки: "Річ у тому, що діти з Донбасу від листопада надіслали 1233 листів Святому Миколаю через нашу організацію, адресу якої у Харкові можна знайти на сторінці "Олені Святого Миколая" у Фейсбуці".
Зокрема, поінформувала волонтерка, дітям подарували замовлені ними звукові колонки для комп'ютерів, навушники для плеєрів, мобільні телефони, планшети, спортивні знаряддя та навіть меблі.
Зазвичай у зборі подарунків (а проєкт діє вже п'ятий рік) разом із харківськими волонтерами беруть участь жителі інших міст.
"Наших помічників - більше тисячі. Наприклад, художник із Кропивницького Дмитро Шульга ще чотири роки тому став "чарівником" для тоді 10-річного школяра Дмитра Андріянова з міста Золоте, і відтоді вони спілкуються, пишуть один одному листи та вже зустрічалися у Києві під час виставки дитячої творчості. Тоді Дмитро-молодший подарував своєму старшому другу малюнок на новорічну тему. А харківська IT-фірма MobiDev обрала одразу 100 дітей Донбасу для надання подарунків від Святого Миколая. І таких фірм-помічників у нас вже більше десяти", - додала Левінштейн.
За її словами, у ніч на понеділок 28 грудня волонтери проєкту "Олені Святого Миколая" знову вирушають на схід. "У планах - відвідання кількох селищ на лінії розмежування, а також міста Золоте. Волонтери доставлять дітям не тільки солодощі, а ще й замовлені у листах до Святого Миколая туристичні намети та спальники", - уточнила координаторка проєкту.