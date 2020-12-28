Волонтери з Харкова привезли дітям Донбасу новорічні подарунки

Чергову партію новорічних подарунків доставили харківські волонтери дітям із селищ Луганської та Донецької областей вздовж лінії розмежування.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила Євгенія Левінштейн, координаторка проєкту "Олені Святого Миколая", ініційованого всеукраїнським об’єднанням "Українські рубежі".

"Минулої ночі ми повернулися зі Станично-Луганського району, де з черговими подарунками - а їх вже 700 за останні два тижні - відвідали дітей у селищах Артема, Тепле, Войтове, Вільхове та Кіндрашівка", - розповіла Левінштейн.

За її словами, діти отримали в подарунок не лише солодощі чи іграшки: "Річ у тому, що діти з Донбасу від листопада надіслали 1233 листів Святому Миколаю через нашу організацію, адресу якої у Харкові можна знайти на сторінці "Олені Святого Миколая" у Фейсбуці".

Зокрема, поінформувала волонтерка, дітям подарували замовлені ними звукові колонки для комп'ютерів, навушники для плеєрів, мобільні телефони, планшети, спортивні знаряддя та навіть меблі.

Зазвичай у зборі подарунків (а проєкт діє вже п'ятий рік) разом із харківськими волонтерами беруть участь жителі інших міст.

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"Наших помічників - більше тисячі. Наприклад, художник із Кропивницького Дмитро Шульга ще чотири роки тому став "чарівником" для тоді 10-річного школяра Дмитра Андріянова з міста Золоте, і відтоді вони спілкуються, пишуть один одному листи та вже зустрічалися у Києві під час виставки дитячої творчості. Тоді Дмитро-молодший подарував своєму старшому другу малюнок на новорічну тему. А харківська IT-фірма MobiDev обрала одразу 100 дітей Донбасу для надання подарунків від Святого Миколая. І таких фірм-помічників у нас вже більше десяти", - додала Левінштейн.

За її словами, у ніч на понеділок 28 грудня волонтери проєкту "Олені Святого Миколая" знову вирушають на схід. "У планах - відвідання кількох селищ на лінії розмежування, а також міста Золоте. Волонтери доставлять дітям не тільки солодощі, а ще й замовлені у листах до Святого Миколая туристичні намети та спальники", - уточнила координаторка проєкту.