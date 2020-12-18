До Миколая командування ООС роздало дітям Донбасу подарунки

У рамках гуманітарної ініціативи «Допомога Схід», до Дня Святого Миколая офіцери командування Об’єднаних сил Збройних сил України проводять благодійну акцію для дітей з прифронтових населених пунктів Донеччини та Луганщини «Книжка в гості завітала — свято дітям влаштувала».

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Об’єднаних сил.

«Діти Донбасу потребують особливої уваги та турботи, адже їм доводиться перебувати і зростати в умовах російсько-української війни. Саме тому проєкт «Арт-перемир’я» був створений для того, аби мінімізувати наслідки пережитих подій за допомогою художньої літератури та мистецтва», — повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ, засновник проєкту Сергій Наєв.

За його словами, святкові заходи проходять у Мар’їнці, Світлодарську, Парасковіївці, Новолуганську, Миронівському та Красногорівці. Протягом трьох днів майже дві тисячі дітей віком від 5 до 13 років побували на театральних виставах та отримали подарунки від українських захисників.

На дітей чекала прем‘єра новорічної музичної інтермедії «Святий Миколай на вечірці Tik Tok», у виконанні лауреатів міжнародних фестивалів - акторів Запорізького театру -лабораторії «VIE». Крім цього, відбулась творча зустріч із письменником дилогії «Листи здалеку» Борисом Кутовим, який передав 300 примірників книг до містечкових і шкільних бібліотек.

Національно-мистецький проєкт «Арт-перемир’я» є складовою гуманітарної ініціативи «Допомога Схід» та був започаткований у 2018 році. До нього долучилися представники творчої інтелігенції, артисти, журналісти, представники великого та малого бізнесу. Проєкт активно підтримується державними та військово-цивільними адміністраціями, закордонними діаспорами.

Основна ідея проєкту - відродження зруйнованого внаслідок бойових дій культурного життя Донбасу, популяризація українських національних традицій, мистецтва, театру, літератури, національно-патріотичне виховання дітей з населених пунктів Донецької та Луганської областей.