У селі на Львівщині на Різдво згоріла церква

У селі Грицеволя, Радехівського району Львівської області 25 грудня згоріла дерев’яна церква - масштабну пожежу впродовж двох годин гасили пожежники з чотирьох районів області.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Львівській області у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«25 грудня о 21:08 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в с. Грицеволя на вул. Шевченка, 22 Радехівського району в дерев'яній церкві критій бляхою, розміром 14×10 м, висотою 15 м. До місця події, за підвищеним номером виклику, було негайно направлено вогнеборців Радехівського, Буського, Бродівського, Кам'янка-Бузького районів та оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України у Львівській області», - йдеться в повідомлені.

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За словами рятувальників, на момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів будівля храму була повністю охоплена вогнем. Надзвичайники, не гаючи часу, приступили до ліквідації займання. О 22:51 пожежу локалізовано та о 23:13 повністю ліквідовано. Вогнем знищено церкву, проте вогнеборцям вдалося врятувати дзвіницю.

Унаслідок пожежі отримав опіки шиї, обличчя та верхніх кінцівок хлопець, 2003 року народження — від госпіталізації відмовився.

До ліквідації займання залучалось 8 одиниць спецтехніки та 34 особи особового складу.

Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

Як повідомляв Укрінформ, у місті Лиман на Донеччині сталася пожежа у Свято-Петропавліській церкві.