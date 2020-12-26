На Полтавщині загорівся вагон потягу, двоє осіб загинули

Під час ліквідації пожежі у залізничному вагоні на Полтавщині рятувальники виявили тіла двох осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНУ.

"25 грудня о 20:56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в вагоні по вул. Горького с. Копили Полтавського району, на території виробничого структурного підрозділу «Центру механізації колійних робіт» філії «Центру з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця». Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння. Пожежу було локалізовано о 22:58, а о 00:27 - ліквідовано. Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіла без ознак життя двох громадян, які направлено до Полтавського обласного БСМЕ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вогонь знищив внутрішнє обладнання, облицювання стін та стелі вагону.

До гасіння займання залучалися 8 чоловік особового складу 2-ї та 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 3 одиниці техніки. Причина пожежі встановлюється.

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