У Білій Церкві горів меблевий склад

У Білій Церкві майже всю ніч рятувальники гасили пожежу, яка виникла в двоповерховій будівлі меблевого складу, в результаті вогнем знищено покрівлю, перекриття, матеріали та обладнання на площі 1 тис. 400 кв. м. Жертв та постраждалих немає.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС. "21 грудня о 20 год. 23 хв. у м. Білій Церкві по вул. Івана Кожедуба, 359 в двоповерховій будівлі (розміром 70х20 м) меблевого складу виникла пожежа. 22 грудня о 03 год. 10 хв. пожежу ліквідовано", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що вогнем знищено покрівлю, перекриття, матеріали та обладнання на площі 1 тис. 400 кв. м. Жертв та постраждалих немає. Читайте також: На трасі Дніпро-Кривий Ріг під час руху загорівся автобус із пасажирами До гасіння залучалося 52 особи та 12 одиниць техніки, з них від ДСНС - 50 чоловік та 10 одиниць техніки.