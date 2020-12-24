Від Стрия до Покровська: Президент анонсував будівництво найдовшої швидкісної дороги

Наступного року у Запорізькій області планують побудувати 300 км доріг державного значення, а до Дня Незалежності планується відкриття найдовшої швидкісної дороги - М-30.

Про це під час візиту до Запоріжжя сказав Президент Володимир Зеленський, передає кореспондент Укрінформу.

"Всі дороги, які планували на цей рік, всі 230 км побудовані. Наступного року, мені кажуть, що побудують 300 км в Запорізькій області, й це, в принципі, майже на 100% закриє повністю всі державні магістралі в Запорізькій області та закриєте повністю питання доріг", - сказав Зеленський.

Він також анонсував будівництво найдовшої дороги в Україні - М-30.

"На 30-річчя Незалежності ми готуємо декілька важливих великих інфрастурних перемог для України. Запорізький міст - це раз. Вся філософія спрямована на об'єднання України, і саме про це й інфрастуктура. Ми хочемо поєднати Захід і Схід однією великою швидкісною дорогою. Вона називається М-30 - це буде найдовша дорога в Україні - 1400 км, вона буде йти зі Стрия, але поки що доходитиме до Покровська, бо 200 км із 1400 - тимчасово оукуповані. Задача - побудувати. Назовемо її "дорога незалежна"", - додав Президент.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Президент Володимир Зеленський відкрив у Запоріжжі балковий міст через Дніпро, який планували побудувати ще у 1965 році.