На Донеччині у Селидівській міській лікарні в рамках проєкту «Велике будівництво» після відновлення відкрилося відділення екстреної медичної допомоги.

Як передає Укрінформ, про це 17 грудня повідомили на сайті Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

Відділення готове приймати пацієнтів, воно устатковане сучасним обладнанням, тут є операційна та реанімація, побудована сучасна система вентиляції.

Також для відділення збудували захищений від негоди бокс із підігрівом, розрахований на дві машини швидкої допомоги. Завдяки йому переміщення пацієнтів з машин до приміщення лікарні буде легким і зручним.

Загалом на всі роботи витрачено 21,4 млн грн, із них 19,1 млн грн – із державного бюджету, 1,3 млн грн – з місцевого, і 1 млн грн – з обласного.

Як повідомляв Укрінформ, Донецька область вже виконала роботи по 15 об’єктах інфраструктури (5 шкіл, 5 дитячих садочків та 5 спортивних об’єктів), які споруджувалися чи капітально ремонтувалися в рамках національної програми «Велике будівництво».

На Донеччині відкрили відділення екстреної меддопомоги / Фото: dn.gov.ua

Національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи.