10 хвилин з моменту виклику: затвердили норматив прибуття екстреної меддопомоги

Кабінет Міністрів схвалив постанову, якою затверджується норматив прибуття бригад екстреної медичної допомоги на місце події.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення було схвалено на засіданні уряду.

Так згідно проєкту постанови, що оприлюднений на сайті Кабінету Міністрів, звернення до екстреної меддопомоги поділяються в залежності від стану пацієнта на критичні, екстерні, не екстрені, непрофільні.

Так, норматив прибуття екстреної меддопомоги за критичними викликами мають становити 10 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера. З огляду на обставини, які не залежать від організації екстреної меддопомоги (дорожній рух, метеорологічні, погодні умови, епідситуація тощо), допускається перевищення цього нормативу не більше ніж у 25% випадків.

За екстреними викликами норматив прибуття швидкої становлять 20 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера. З огляду на обставини, які не залежать від організації екстреної меддопомоги допускається перевищення цього нормативу не більше ніж у 15% випадків.

У випадку не екстрених випадків диспетчер може порекомендувати пацієнту звернутися до первинної ланки або до найближчого відділення екстреної меддопомоги. У разі відсутності такої можливості до пацієнта може бути направлена бригада швидкої, яка не виконує критичні чи екстрені виклики.

Непрофільні звернення до екстреної меддопомоги будуть перенаправляти на первинну ланку, або пацієнту буде надаватися дистанційна консультація.

Постанова набирає чинності з 1 січня 2021 року.