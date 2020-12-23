На Львівщині відкрили музей провідника ОУН Андрія Мельника

У селі Воля Якубова на Львівщині відкрили музей-садибу провідника українського національно-визвольного руху Андрія Мельника з нагоди 130-ї річниці з дня його народження.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної ради, передає Укрінформ.

«Переконана, що музей Андрія Мельника буде ще одним форпостом українства як для громади Львівщини, так і для всієї України. Наше завдання, як нащадків великих українців, підхоплювати їхню справу і нести її у світ», - наголосила голова облради Ірина Гримак.

Музей облаштували у старій хаті (початку ХХ ст.), в якій колись проживали родичі Андрія Мельника. Одна з кімнат збереглася в автентичному стані – з глиняною підлогою. Тут зібрали речі побутового вжитку, господарські інструменти, які використовувались сільськими майстрами в той час. Деякі з них належали родичам полковника Мельника. Інша частина оселі присвячена безпосередньо життю Андрія Мельника та його участі в національно-визвольному русі.

Облаштував музей місцевий меценат Лев Грицак. Збір експонатів та облаштування інтер’єру оселі тривав кілька років.

Як повідомлялося, Львівська обласна рада 24 грудня 2019 року своїми рішеннями проголосила 2020 рік на Львівщині Роком Андрія Мельника. Рішення було ухвалено з нагоди відзначення у 2020 році 130-річчя з дня народження видатного військового та політичного діяча, полковника армії УНР, лідера проводу ОУН, в’язня німецьких концтаборів Андрія Мельника.

Андрій Мельник народився 12 грудня 1890 року у с. Воля Якубова Дрогобицького повіту на Львівщині. Український державний, військовий та політичний діяч. Голова Проводу українських націоналістів, другий голова ОУН. Один з організаторів Січових стрільців, ініціатор створення та ідеолог Світового конгресу вільних українців. Багатолітній в'язень польських тюрем, в'язень німецького концтабору Заксенгаузен. Один з найближчих соратників полковника Євгена Коновальця.

Помер Андрій Мельник 1 листопада 1964 року у Клерво (герцогство Люксембург), похований у Люксембурзі.

Фото: lvivoblrada.gov.ua