Архів зарубіжної україніки представив виставку до 130-річчя від дня народження Андрія Мельника

Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) пропонує переглянути віртуальну виставку, присвячену 130-річчю від дня народження визначного українського політичного, військового і державного діяча Андрія Мельника.

Про це повідомляється на сторінці ЦДАЗУ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, 12 рудня українці відзначали 130-ту річницю від дня народження Мельника – «полковника Армії УНР, активного учасника української революції 1917–1921 рр., борця за незалежність України».

«З цієї нагоди ЦДАЗУ підготував документальну онлайн виставку «Людина, воїн, політик», фрагмент якої пропонуємо вашій увазі», - зазначили в архіві.

З виставкою можна ознайомитися за посиланням.

Андрій Атанасович Мельник (12 грудня 1890, Воля Якубова, Дрогобицький повіт, Королівство Галичини та Володимирії, Австро-Угорщина — 1 листопада 1964, Кельн, ФРН) — голова Проводу Українських Націоналістів, другий голова ОУН. Один з найближчих соратників полковника Євгена Коновальця.

Один з організаторів Січових Стрільців, Української Військової Організації, Українського Національного Комітету, Української Національної Ради. Ініціатор створення та ідеолог Світового Конгресу Вільних Українців.

Послідовний прихильник відновлення незалежності Української Держави, на всіх її етнічних землях. Борець за незалежність України у ХХ сторіччі.

Помер 1 листопада 1964 року в м. Кельні (Німеччина). Похований 7 листопада 1964 року на цвинтарі Боневуа (фр. Bonnevoie) в Люксембурзі. На церемонії поховання були присутні сотні українців та іноземців. 31 жовтня 1965 відкрито й освячено пам'ятник на могилі Мельника.

Фото: Central State Archives of Foreign Archival Ucrainica (TsDAZU)