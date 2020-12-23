Танці під «Воровайок»: у виші вирішують, як покарати учасниць

У Харківському національному університеті внутрішніх справ встановили усіх учасниць скандального відео з танцем під пісню російського гурту «Воровайки», курсанткам загрожує дисциплінарне покарання.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у пресслужбі вишу.

«Встановлено як безпосередніх учасниць відео, якими виявилися курсантки 1 курсу факультету №3, так і осіб, які за функціональними обов’язками відповідають за стан дисципліни у підрозділах. За результатами службового розслідування буде визначено ступінь провини кожного та заходи дисциплінарного реагування у відповідності до вимог чинного законодавства», - заявили у пресслужбі університету.

Як повідомляв Укрінформ, 21 грудня ХНУВС почав перевірку після публікації в інтернеті відеоролику з танцем курсанток під пісню «Воровайок».

Відео поширили у ТікТок і Телеграм. У короткому ролику беруть участь п'ятеро дівчат, дія, ймовірно, відбувається в казармі. Танцюють дівчата під пісню «Наколочки», звучить уривок зі словами: «Я хорошая такая маменькина деточка, просто вся в татуировках милая студенточка. Наколочки-наколочки, гоп татуировочки».

Російський жіночий гурт «Воровайки» виконує шансон. У репертуарі є пісня зі словами: «Курица - не птица, хохлы - не заграница. Крым теперь ночами Порошенко снится. Курица - не птица, хохлы - не заграница. Пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица», а також зі словами: «Смелости нам хватит, хватит интересу, если будет надо - заберем Одессу».

19 грудня 2019 року СБУ повідомила, що учасницям цього гурту заборонений в’їзд в Україну.