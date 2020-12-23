Найвищий COVID-показник зафіксували у Києві

Станом на 23 грудня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Києві, Запорізький, Черкаській областях, а також у Чернігівській, Київській, Одеській, Миколаївській, Волинській областях.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у в Києві - 645 на 100 тис. населення за останні 14 днів, Запорізькій області - 633,6. та Черкаській області - 607,5.

Також високий рівень захворюваності у Чернігівській (563,4), Київській (523,8), Одеській (512,8), Миколаївській (523,7), Волинській (452,2) областях.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 378,9 на 100 тис. населення.

Завантаженість лікарень загалом по країні за останні 5 днів складає 41% станом на 22 грудня.

В Києві цей показник складає 49,5% станом на 22 грудня.

Найвищий рівень завантаженості COVID-ліжок у Миколаївській (69,8%), Одеській (53,7%) та Чернігівській (50,5%) областях.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 грудня в Україні зафіксували 10 136 нових випадків коронавірусу. За весь час пандемії в Україні захворіло – 989 642 особи.