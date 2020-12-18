У Херсоні нагородили поліцейських за розкрите вбивство екскореспондента Укрінформу

У Херсоні грамотами відзначили поліцейських за розкриття вбивства екскореспондента Укрінформу Григорія Кривця, який трагічно загинув у вересні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці ГУ Нацполіції в Херсонській області.

«Сьогодні начальник поліції Херсонської області Олександр Прокудін відзначив співробітників роти патрульної служби поліції особливого призначення «Херсон», які затримали підозрюваного у вбивстві відомого журналіста у Херсоні», - йдеться у повідомленні.

Прокудін подякував поліцейським за професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та відзначив підлеглих грамотами ГУНП.

Заступник начальника відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Херсонській області Віталій Байдаров розповів кореспонденту Укрінформу, що поліцейських відзначили за розкриття вбивства екскореспондента Укрінформу, 78-річного Григорія Кривця, який трагічно загинув в ніч з 4 на 5 вересня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні в ніч з 4 на 5 вересня 51-річний підозрюваний, який є пасинком Григорія Кривця, перебуваючи під дією алкоголю, завдав вітчиму численних ударів у різні ділянки тіла. Чоловік дістав множинні переломи та травми, від яких помер.

Фото: Поліція Херсонської області, Фейсбук